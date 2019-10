Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kleberattacke auf Leasingfahrzeuge

Wolfsburg (ots)

Am 05.10.2019 meldeten sich bis zum Nachmittag 6 Leasingnehmer von VW-Fahrzeugen, deren PKW mit Kleber beschmiert worden sind. In dem Tatzeitraum vom 04.10., 21.00 Uhr bis 05.10., 07.30 Uhr wurden in der Nordstadt 6 VW-Fahrzeuge recht großflächig mit Kleber bespritzt. Die Tatorte liegen in der Schulenburgallee, Brüder-Grimm-Straße und Werderstraße. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um 3 Golf und 3 Touran. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Nummer 05361-46460 zu melden.

