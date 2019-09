Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Berauscht und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Cuxhaven (ots)

Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer

Cuxhaven. Sonntagabend (01.09.2019) gegen 19:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer eines Audi A 4 in der Nordheimstraße. Einem ersten Test am "Alkomaten" zufolge nahm der 39-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste stark alkoholisiert am öffentlichen Straßenverkehr teil (> 2 Promille). Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

+++++++++++

Berauscht am Steuer

Geestland. Sonntagabend (01.09.2019) gegen 19:50 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland in Langen einen 18-jährigen VW Fahrer aus Geestland. Sie stellten fest, dass der junge Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug geführt hat. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und leiteten entsprechende Verfahren gegen ihn ein.

+++++++++++

23-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wurster Nordseeküste. Am Sonntagabend (01.09.2019) gegen 22:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Ellhornstraße in Dorum einen 23-jährigen Autofahrer aus dem Ort. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Die Beamten leiteten gegen den jungen Fahrer und gegen die Halterin des Wagens Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell