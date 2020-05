Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zwei Jugendliche schlagen auf 17-Jährigen ein

Ludwigsburg (ots)

Am gestrigen Freitag kam es gegen 20:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen.

Aus bisher ungeklärter Ursache gingen ein 17- und ein 14-Jähriger einen 17-Jährigen an und verletzten ihn mit Faustschlägen und Fußtritten. Die Täter flüchteten nach der Tat und konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgestellt und den weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Der angegriffene Jugendliche wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Er konnte das Krankenhaus am Samstagmorgen wieder verlassen.

