Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Unfallflucht angezeigt

Radfahrer verletzt

Isselburg-Heelden (ots)

In der Nacht zum Sonntag befuhr ein 28 Jahre alter Radfahrer aus nach eigenen Angaben aus Isselburg gegen 03.35 Uhr die Herkener Straße - von Heelden in Richtung Rees-Haldern. Ca. 700 m hinter der Avia-Tankstelle bemerkte der 28-Jährige, dass hinter ihm ein Pkw fuhr und zunächst nicht überholte, obwohl er selbst möglichst weit rechts fuhr. In Höhe des Vereinsheims des FC Heelden habe ihn der Pkw dann überholt und dabei am linken Arm berührt, sodass er gestürzt sei. Bei dem Sturz zog sich der Isselburger leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Anzeige erstattete der Geschädigte am Sonntagabend und gab dabei an, dass es sich bei dem Pkw um einen älteren schwarzen Audi A 4 oder A6 handelt. Im Pkw befand sich nur der ca. 20 bis 30 Jahre alte Fahrer. Der Pkw hat möglicherweise polnische Kennzeichen, deren erste drei Buchstaben WST oder WSI lauten. Auffällig waren rote Reflektoren oberhalb des Heckkennzeichens. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

