Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pkw touchiert Fahrrad

Gescher (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer sucht die Polizei nun den beteiligten Autofahrer. Das Geschehen hatte sich am vergangenen Samstag gegen 11.35 Uhr in Gescher abgespielt. Ein 32-jähriger Gescheraner befuhr mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend. Als ein Auto von einer Einfahrt in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, hielt der Radfahrer an und stieg ab. Nach seinen Angaben habe der Autofahrer ihn daraufhin per Handzeichen aufgefordert, weiterzufahren. Als der 32-Jährige daraufhin losfuhr, sei der Wagen nach vorn gerollt und gegen das Rad gestoßen. Der Autofahrer habe sich kurz nach dem Gesundheitszustand des Radfahrers erkundigt und sei danach weitergefahren. Der 32-Jährige war unverletzt geblieben. Der Fahrer des Autos sei ein älterer Mann gewesen, der einen größeren silberfarbenen Pkw gesteuert habe. Die Polizei bittet diesen sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden.

