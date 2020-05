Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Unbekannte Täter sind durch die Haustür in ein Wohnhaus an der Römerstraße eingedrungen. Vermutlich durch einen zurückkehrenden Anwohner gestört, flüchteten die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 14.55 Uhr und 16.40 Uhr. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

