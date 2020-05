Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Boote auf Schlossgräfte beschädigt

Ahaus (ots)

An mehreren Ruderbooten haben sich Unbekannte in Ahaus zu schaffen gemacht. Ein Zeuge hatte am Sonntag entdeckt, dass drei der fünf Boote Schäden an den Schließvorrichtungen aufwiesen und in der Schlossgräfte trieben. Der Zeuge verständigte die Polizei. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

