Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Treffen im Park aufgelöst

Ahaus (ots)

Mit Anzeigen endete am Sonntag das Zusammensein von vier Männern im Schlossgarten in Ahaus. Polizeibeamte hatten gegen 15.25 Uhr gesehen, dass die vier sich in einer Sitzecke aufhielten und dabei den Mindestabstand unterschritten - die Coronaschutzverordnung untersagt solche Treffen im öffentlichen Raum. Nicht folgen mochten die Beamten der Interpretation eines der Beteiligten, dass es sich jeweils nur um zwei Zweier-Gruppen handle. Sie lösten das Zusammensein auf.

