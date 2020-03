Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld-Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Am 13.03.2020, um 20.15 Uhr übersah eine 24 Jahre alte Breckerfelderin mit ihrem Pkw BMW beim Abbiegen in die Straße "Am Stalhof" einen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 32-jährige Hagener mit seinem Krad stürzte und leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell