Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Pkw gerät beim Abbiegen in Gegenverkehr

Breckerfeld (ots)

Am 12.03. gegen 15:30 Uhr bog ein 55-jähriger Hagener mit seinem Pkw Mercedes von der Egenstraße nach rechts in die Frankfurter Straße ab. Aus nicht geklärter Ursache geriet er dabei in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes einer 68-jährigen Halveranerin zusammen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt, die Halveranerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

