POL-EN: Hattingen - Einbruch

In der Zeit vom 11.03. abends bis zum 12.03. mittags drangen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Fritz-Ebert-Ring ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht gesagt werden. Ennepetal - Mofa-Fahrer gestürzt Am 12.03. gegen 18:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Schwelmer mit seinem Mofa die Königsfelder Straße. Bei einem Bremsvorgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

