Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Geldbörse geraubt

Gevelsberg (ots)

Am 12.03. gegen 17:15 Uhr sprachen zwei unbekannte Personen einen 17-jährigen Gevelsberger an, der gerade das Bahnhofsgebäude verließ. Unter Vorhalt eines Messers zwangen sie ihn, seine Geldbörse herauszugeben und flüchteten in die Burgstraße. Hier entnahmen sie das Bargeld aus der Geldbörse und warfen diese in ein Gebüsch. Dann flüchteten sie weiter in Richtung Gartenstraße. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, helle Jeanshosen, dunkle Jacken (eine davon mit Nike-Schriftzug). Hinweise erbittet die Polizei unter 02333-9166-4000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell