Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Bekämpfung von Einbrüchen

Ennepetal (ots)

Am 12.03. fand in den Mittag- und Abendstunden ein Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität statt. An Kontrollstellen wurden Personen und Fahrzeuge überprüft, weiterhin wurden im Innenstadtbereich Präventionsgespräche geführt. Insgesamt wurden rund 60 Fahrzeuge und 120 Personen überprüft. Zu Festnahmen kam es nicht, allerdings wurden rund 10 Verkehrsverstöße geahndet.

