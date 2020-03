Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Betrüger verschaffen sich als Handwerker verkleidet Zutritt

Hattingen (ots)

Am 12.03. gegen 15.00 Uhr klingelten zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus bei einem älteren Ehepaar. Sie gaben sich als Handwerker aus und wollten die Wohnung auf Wasserschäden kontrollieren, da bei Arbeiten auf dem Dach Schadstellen gefunden worden seien. Beide Personen erhielten Einlass in die Wohnung. Während der erste gemeinsam mit dem Wohnungsinhaber nach Schadstellen suchte, durchsuchte der zweite unbemerkt die anderen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Als der Wohnungsinhaber die beiden Handwerker bezahlen wollte, entriss einer der beiden ihm die Geldbörse, entnahm sämtliche Scheine und warf die Geldbörse zu Boden. Dann flüchteten beide in unbekannte Richtung. Beide Personen werden wie folgt beschrieben: männlich, 170-180 cm groß, 30-35 Jahre alt, schlank, dunkle, kurze Haare, augenscheinlich deutsche Herkunft, mit Blaumännern bekleidet, führten Werkzeug in einem Henkeleimer mit sich. Hinweise erbittet die Polizei unter 02324-9166-6000.

