Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heiße Mikrowelle

Schalksmühle (ots)

Aufgrund einer erhitzten Plastik in einer Mikrowelle löste am Donnerstag um 9.45 Uhr in der Anne-Frank-Straße der Rauchmelder in einer Wohnung aus. Eine Nachbarin informierte die Feuerwehr. Die fräste das Türschloss der Wohnung aus und schaltete den Stromzufluss ab. Die Wohnungsnehmerin wurde telefonisch informiert. Warum die Mikrowelle sich erhitzte, kann nicht abschließend geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell