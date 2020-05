Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Eingangstür hält stand

Borken (ots)

Gescheitert ist ein Einbrecher am zurückliegenden Wochenende an einer Eingangstür in Borken: Der Täter hatte vergeblich versucht, sie aufzuhebeln - der Unbekannte hatte so gewaltsam in ein Ärztehaus an der Straße Neutor eindringen wollen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 11.00 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

