Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Lünen verletzt

Dortmund (ots)

Auf der Altstadtstraße in Lünen ist am Montagabend (17. Februar) ein 22-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war ein 54-Jähriger aus Schwerte mit seinem Auto auf der Altstadtstraße in Richtung Süden unterwegs. Er wollte nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar aus bislang ungeklärter Ursache den 22-jährigen Lüner, der mit seinem Fahrrad an der dortigen Fußgängerfurt die Konrad-Adenauer-Straße überqueren wollte.

Es kam zur Kollision, der Radfahrer wurde aufgeladen und stürzte schließlich auf die Straße. Dabei wurde er leicht verletzt. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

