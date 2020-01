Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vergessenes Essen auf Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Eine Zeugin meldete am Mittwoch, 29.01.20, gegen 22:30 Uhr, dass es zu einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus am Friedrichplatz komme. Die angerückten Rettungskräfte stellten neben der Rauchentwicklung auch fest, dass der Feuermelder in einer Wohnung ausgelöst hatte. Die Wohnungstür wurde von der Feuerwehr geöffnet. Ein 45-jähriger Mann hatte offensichtlich einen Topf auf seinem eingeschalteten Herd vergessen, als er seine Wohnung verließ. Die Wohnung wurde gelüftet und der Topf vom Herd entfernt. Es entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Friedrichstraße war kurzzeitig gesperrt.

