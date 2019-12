Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Volvofahrer gesucht

Bawinkel (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Osterbrocker Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz vor 15 Uhr waren mehrere Fahrzeuge hintereinander in Richtung Haselünner Straße unterwegs. An der dortigen Ampelanlage musste die Kolonne bei Rotlicht anhalten. Der bislang unbekannte Fahrer eines Volvos setzte in der Schlange unvermittelt zurück und stieß dabei gegen ein hinter ihm stehendes Auto. Anschließend entfernte er sich mit dem Volvo, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

