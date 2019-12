Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hausen am Bussen - Pkw erfasst Seniorin

Ulm (ots)

Dunkelheit und dunkle Kleidung, diese Kombination führte am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in Hausen (Alb-Donau-Kreis). Eine 81-jährige Frau war in der Unterdorfstraße mit einem Rollator auf der Straße unterwegs. Hierbei nutzte die Seniorin aus noch ungeklärter Ursache nicht den vorhandenen Gehweg, sondern lief auf der Straße am Fahrbahnrand. Ein 79-jähriger Autofahrer erkannte die dunkel gekleidete Frau in der Dunkelheit zu spät und erfasste die Fußgängerin mit seinem Auto. Die 81-jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste zur ärztlichen Behandlung in eine nahegelegene Klink verbracht werden. Der 79-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt. An seinem Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 2.000 Euro.

