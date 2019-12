Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Unfall auf glatter Fahrbahn

Autobahn in Richtung München gesperrt

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 19:10 Uhr krachte ein VW, der auf der A 8 in Richtung Ulm unterwegs war, kurz vor der Ausfahrt Merklingen nach rechts in die Leitplanken. Von dort schleuderte er zurück auf und Fahrbahn und kollidiert mit einem Sattelzug. Der 25-jährige VW-Fahrer war für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs. Er wurde verletzt und musste in eine Ulmer Klinik gebracht werden. Der 54-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung München über eine Stunde voll gesperrt werden, es kam zu teils massiven Verkehrsbehinderungen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2331098)

