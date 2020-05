Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchversuch in Arzthaus scheitert

Bocholt (ots)

Bei einem Einbruchversuch in der Zeit von Freitag, 11.30 Uhr bis Sonntag, 13.35 Uhr in ein Arzthaus an der Dinxperloer Straße beschädigten unbekannte Täter eine Hauseingangstür massiv. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

