POL-BOR: Bocholt - Tunnel nach Diebstahl von Feuerlöscher kurzzeitig gesperrt

Bocholt (ots)

Die Sicherheitstechnik im Westringtunnel sperrte am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, den Verkehr automatisiert. Unbekannte hatten einen Feuerlöscher aus einer Wandhalterung im Tunnel gestohlen und damit die Sperrung ausgelöst. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

