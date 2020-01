Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Unfallflucht

Steinfurt (ots)

Eine Autofahrerin parkte ihren grauen VW Sportsvan am Freitag (24.01.2020), gegen 07.30 Uhr, auf dem Kundenparkplatz des K & K Marktes am Westfälischen Hof Garbrock. Gegen 10.30 Uhr stellte sie dann eine Unfallbeschädigung am vorderen rechten Radkasten fest. Die Schadenshöhe liegt bei cirka 500 Euro. Der Verursacher hatte den Unfallort unerlaubt verlassen. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei Steinfurt unter der Rufnummer 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell