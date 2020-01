Polizei Steinfurt

POL-ST: Borghorst - unbekannte Täter überfallen Supermarkt

Steinfurt (ots)

Am Freitag, den 24.01.2020, gegen 19:15 Uhr, betraten zwei maskierte Täter einen Supermarkt an der Emsdettener Straße in Steinfurt-Borghorst und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe von einer Kassiererin die Öffnung der Kasse. Aus der Kasse entwendeten die Täter eine Bargeldsumme in unbekannter Höhe und flüchteten über die Emsdettener Straße in Richtung Rathaus. Die Täter waren bei der Tatausführung schwarz gekleidet und mittels Strickmützen vermummt. Sie werden auf 18 - 20 Jahre geschätzt und sprachen deutsch. Hinweise werden an die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551-15-0 erbeten.

