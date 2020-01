Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall

Steinfurt

Auf der Ochtruper Straße hat sich am Freitagmorgen (24.01.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 07.00 Uhr wollte ein 35-jähriger Autofahrer aus Steinfurt von der Rotmannstraße kommend über die Ochtruper Straße in Richtung Windstraße fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einer stadteinwärts fahrenden Pedelec-Fahrerin. Die 53-jährige Frau aus Metelen wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden werden auf ungefähr 1.400 Euro geschätzt.

