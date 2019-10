Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee, LK Oldenburg: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Zug tödlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Am 21.10.2019, gegen 18:28 Uhr, kam es zu einem tragischen Unfall in Ganderkesee, Sahrener Weg. Ein 43-jähriger Fahrradfahrer aus Ganderkesee überquerte den Bahnübergang in Ganderkesee-Schierbrok, obwohl die Halbschranken geschlossen waren. Dabei hatte er seinen Blick nach unten gerichtet, so dass er einen herannahenden Zug übersehen hat und von diesem erfasst wurde. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Der Zugführer erlitt einen Schock. Die Unfallaufnahme dauert vor Ort noch an. Derzeit ist die Bahnstrecke in beide Richtungen noch voll gesperrt. Viele Bahnreisende stehen derzeit am Delmenhorster Bahnhof. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

