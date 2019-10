Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sattelzug beschädigt Markise; Fahrzeugführer alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 21. Oktober 2019, befuhr ein 47-jähriger Ukrainer als Fahrer eines Sattelzuges um 09:10 Uhr die Kirchstraße in Richtung Bebelstraße. .

Kurz vor Erreichen der Bebelstraße beschädigt er beim Vorbeifahren eine an einem Wohnhaus angebrachte Markise. .

Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme, stellten Beamte der Polizei Delmenhorst Alkoholgeruch bei dem Ukrainer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,68 Promille. .

Dem 47-Jährigen wurde durch einen Arzt Blut abgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. .

An dem Sattelzug sowie an der Markise entsteht Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

