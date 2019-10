Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sportboot versinkt im Lampertheimer Altrhein

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch den 09.10.2019 gegen 10:15 Uhr meldet die Leitstelle Bergstraße ein gesunkenes Sportboot an einer privaten Steganlage im Lampertheimer Altrhein. Die Wasserschutzpolizei stellt vor Ort ein ca. acht Meter langes Sportboot fest, welches aufgrund der vorhandenen Festmacher nur zur Hälfte im Wasser versunken ist. Die Feuerwehr Lampertheim kann das Boot auspumpen und bergen. Betriebs- oder Gefahrstoffe sind nicht ausgetreten und es kam zu keiner Gewässerverunreinigung. Die Ermittlungen zur Ursache durch die Wasserschutzpolizei Gernsheim dauern noch an.

