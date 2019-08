Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, L 98 - Autofahrer touchiert Motorradfahrer

Schutterwald (ots)

Eine leichte Kollision zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer hat am Donnerstagabend auf der L 98 an der Abzweigung nach Langhurst zu einem Leichtverletzten und rund 3.000 Euro Sachschaden geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 29 Jahre alter Opel-Lenker kurz nach 20 Uhr beim Linksabbiegen einen zu diesem Zeitpunkt neben ihm stehenden Zweiradfahrer touchiert und den 31-Jährigen hierdurch leicht verletzt. Zuvor soll der Biker mit seiner BMW an dem Opel Corsa vorbeigezogen haben, um nach vorne an die Haltelinie der dortigen Ampel zu gelangen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

