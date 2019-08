Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Sulz - Verbremst?

Lahr (ots)

Ein 51 Jahre alter Radler hat in der Nacht auf Freitag in einer Linkskurve der Lahrer Straße die Kontrolle über sein Velo verloren und kam gegen 0:50 Uhr ohne erkennbare Fremdeinwirkung zu Fall. Der Mann war in einer Gruppe von mehreren Fahrradfahrern unterwegs und hat sich bisherigen Erkenntnissen zufolge verbremst. Durch den Sturz zog sich der 51-Jährige leichte Verletzungen zu, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt wurden. Möglicherweise hat ein getragener Fahrradhelm schlimmere Verletzungen verhindert. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

