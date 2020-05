Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Nachtragsmeldung zu: "Brand einer Scheune in Heek-Nienborg"

Heek (ots)

Ein Feuer hat am Samstag die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in Heek-Nienborg zerstört. Wie berichtet, war der Brand gegen 16.45 Uhr auf dem Hof in der Bauerschaft Wichum ausgebrochen. Kräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Bei dem Brand des Strohlagers entwickelte sich jedoch viel Rauch, der auch in den angrenzenden Stall zog, wo circa 150 Schweine verendeten. Zahlreiche weitere Schweine und Rinder hatten noch in Sicherheit gebracht werden können.

Bei dem Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 700.000 Euro. In dem abgebrannten Gebäude hatten ein Radlader und weitere landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge gestanden. Experten der Polizei nahmen die Brandstelle am Montag in Augenschein. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein technischer Defekt kann nach ersten Erkenntnissen als Ursache nicht ausgeschlossen werden.

