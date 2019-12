Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugensuche nach Unfallflucht im Mülheim-Kärlich

Bereits am 23.12.2019 kam es am späten Nachmittag im Bereich der Jahnstraße 110 in Mülheim-Kärlich zu einer Unfallflucht. Ein auf dem Gehweg fest installierter massiver Poller wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug umgefahren und aus der Verankerung gerissen. Das flüchtige Fahrzeug dürfte nicht unerheblich beschädigt sein. Die Polizei Andernach bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

