Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Urbar: Sachbeschädigung an ca. 11 geparkten PKW

Urbar (ots)

Am 24.12.2019, gegen 01:00 Uhr, fiel Anwohnern, im Bereich der Straße "In den Wiesen", eine Person auf, die mehrere geparkte PKW beschädigte. Durch die unmittelbar eingetroffene Zivilstreife konnten bisher an ca. 11 PKW lange Kratzer im Lack der Fahrzeuge festgestellt werden. Zeugen der Tat oder die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können werden gebeten sich unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de bei der Polizei in Bendorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf

02622-9402-0

pibendorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell