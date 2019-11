Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Feuerlöscher aufgefunden

Northeim (ots)

Northeim, Seesener Landstraße / Rückingsallee, Freitag, 29.11.19, 21.45 Uhr

Northeim (schw) - Am Freitag, 29.11.19, 21.45 Uhr teilte ein Zeuge hiesiger Polizeidienststelle mit, dass er soeben im Einmündungsbereich der Seesener Landstraße / Rückingsallee zwei Feuerlöscher aufgefunden habe. In unmittelbarer Nähe zum Fundort konnte der Zeuge mehrere Jugendliche feststellen, die sich vom Fundort entfernten. Nach Verständigung der northeimer Polizei konnte festgestellt werden, dass die aufgefundenen Feuerlöscher an einem bislang unbekannten Ort entleert wurden. Woher die Feuerlöscher stammen, ist bislang ebenfalls noch ungeklärt. Hinweise zu den Feuerlöschern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05551/7005-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell