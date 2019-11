Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbrüche

Northeim (ots)

LK Northeim, Freitag, 29.11.19, 15.00 Uhr - 19.00 Uhr Northeim (schw) - Am Freitag, 29.11.19 in dem Zeitraum von 15.00 Uhr - 19.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter dreimal in Wohnhäuser im Landkreis Northeim ein. Sowohl in Einbeck OT Vogelbeck als auch in Langenholtensen, Über dem Dorfe und Edesheim, an der Brökeln gelangten die Täter unter Anwendung von Gewalt in die betroffenen Wohnhäuser und durchsuchten im Inneren der Häuser das Mobiliar nach Wertgegenständen. In einem Fall wurden die Täter vermutlich durch einen anwesenden Hund gestört und verließen ohne Diebesgut das Gebäude. In zwei weiteren Fällen wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Nach ersten Schätzungen entstanden durch die Einbrüche Schäden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum, an den benannten Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Northeim unter der Tel. Nr. 05551/7005-0 in Verbindung zu setzen.

