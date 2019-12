Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht der Polizei Boppard für den 20.-22.12.2019

Illegale Entsorgung von Müll und Autoreifen - An der B 327, Gemarkung Boppard, gegenüber der Einfahrt in Richtung Nassheck wurde illegal Müll am Straßenrand entsorgt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Ähnliches Bild in Boppard-Buchholz. Dort wurden 12 Altreifen neben dem Tennisplatz illegal entsorgt. Die fachgerechte Entsorgung erfolgt nun durch die zuständige Verwaltung.

Verkehrsunfallflucht - Am Forsthaus Buchenau / Grünfeldswiese ereignete sich am Samstag, 21.12.2019 zwischen 10 und 11 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Vor Ort fand ein Weihnachtsbaumverkauf statt. Es ist anzunehmen, dass der Unfallverursacher beim Ein oder Ausparken den Schaden auf dem Parkplatz verursachte. Es entstand Sachschaden in Form von Kratzern und einer Delle. Die Polizei Boppard sucht nun nach Zeugen, die in den genannten Fällen Hinweise zu den Verursachern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06742-8090 zu melden.

