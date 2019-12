POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Andernach vom Wochenende 20.12. bis 22.12.2019

Polizeidirektion Koblenz

Andernach - Brand In der Nacht zum 21.12.2019 geriet der Carport eines Einfamilienhauses in Brand. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr Andernach durchgeführt. Es entstand lediglich Sachschaden, allerdings befand sich der Brandort in einem Grundwasserschutzgebiet Die zuständige Untere Wasserbehörde ordnete deshalb umgehend Erdarbeiten an, um den versprühten Löschschaum zu entfernen.

Andernach - Stichwort "Unnötig" In den frühen Morgenstunden des 22.12.2019 wurde die Polizei zu einer Strafanzeigenaufnahme zur hiesigen Discothek Echo gerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme störten zwei Unbeteiligte die polizeilichen Maßnahmen mit alkoholgeschwängerter Ausdauer und Impertinenz dermaßen, dass ihnen Platzverweise erteilt wurden. Letztlich mussten der 19jährige und sein 20jähriger Kumpel zur Durchsetzung desselben in den Polizeigewahrsam verbracht werden.

Mülheim-Kärlich - Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht Gegen 06:00 wurde am 22.12.2019 in Mülheim-Kärlich in der Bachstraße eine Verkehrsunfallflucht beobachtet. Ein dunkler Kleinwage beschädigte dort ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Das verursachende Fahrzeug dürfte im Heckbereich der Fahrerseite beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei Andernach gerne entgegen unter der Telefonnr. 02632-921-0 oder per Email PIAndernach@polizei.rlp.de

