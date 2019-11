Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt/Schifferstadt) Geschwindigkeitsmessungen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mutterstadt/Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag, 12.11.2019, fanden von 09:00 - 13:30 Uhr in Mutterstadt im Pfalzring, sowie in Schifferstadt in der Burgstraße Geschwindigkeitsmessungen statt. An den Örtlichkeiten sind je 30 km/h erlaubt. In Mutterstadt kam es zu 18, in Schifferstadt zu 9 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der "Schnellste" war mit 57km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einem Punkt nach sich. In der Burgstraße in Schifferstadt händigte ein 80-Jähriger im Rahmen der Kontrolle ein kopiertes Dokument aus. Es wurde allerdings festgestellt, dass der 80-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Urkundenfälschung gegen den Fahrer wurden eingeleitet.

