Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Fahrt endet an Hauswand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache prallte der 69-jährige Lenker eines neuwertigen VW Polo am frühen Samstagmittag gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße. Zuvor war er von der Mörikestraße aus am Ende einer Sackgasse durch eine Hecke und anschließend durch den Garten des Hauses gefahren. Dort prallte er gegen die Hauswand zum Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung und durchschlug diese.

Der Fahrer und die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon. Es wurde niemand verletzt. Das Wohnhaus ist weiter bewohnbar. Das etwa fußballgroße Loch in der Hauswand wurde provisorisch geschlossen. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Zur weiteren Abklärung wurde der 69-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Remseck war mit 25 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt.

