Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: VW-Transporter gestohlen

Willebadessen (ots)

In Willebadessen-Peckelsheim ist ein VW T4 gestohlen worden. Der weiße Transporter war verschlossen in der Neue Bornstraße abgestellt worden. Hier haben ihn unbekannte Täter in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 29. April, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 30. April, 7.05 Uhr entwendet. Die Ermittler der Polizei bitten um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

