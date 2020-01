Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Erstmeldung++ - Wersten - Verkehrsunfall - Fahrzeug zwischen zwei LKW eingeklemmt - Universitätstunnel in Richtung Neuss gesperrt - Umweltspur temporär aufgehoben

Düsseldorf (ots)

Heute Morgen, 14. Januar 2019, 8.32 Uhr, prallten im Werstener Universitätstunnel auf der A46 in Richtung Neuss zwei Lkw und ein Pkw aufeinander. Der Unfall soll sich dort am Stauende ereignet haben. Eine Fahrerin ist schwer verletzt und in ihrem Pkw eingeklemmt. Sie wird aktuell durch die Feuerwehr befreit. Der Universitätstunnel in Richtung Neuss ist komplett gesperrt. Der Verkehr wird ab den Anschlussstellen Universität / Eller und Wersten abgeleitet. Die Umweltspur wurde in dem Bereich in Abstimmung mit der Stadt temporär aufgehoben.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Unfallörtlichkeit möglichst großräumig zu umfahren und auf den Verkehrswarnfunk zu achten.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell