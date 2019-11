Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0721 --Zigarettenautomat gesprengt - die Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, Scheringerstraße Zeit: 11.11.2019, 20:40 Uhr

Zwei Unbekannte sprengten am Montagabend in Blumenthal einen Zigarettenautomaten. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und sucht nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen sprengte das Duo mit Hilfe eines so genannten "Polenböllers" in der Scheringerstraße einen Zigarettenautomaten. Anschließend flohen sie mit einem Fahrrad in Richtung Landrat-Christians-Straße. Ob sie etwas erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Montagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Laut Zeugenaussagen waren die beiden Männer um die 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

