Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Keller

Hückelhoven (ots)

Zwischen Mittwoch (12. Februar) und Donnerstag (13. Februar) drangen bislang unbekannte Personen in die Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hilfarther Straße ein. Im Kellerbereich wurden mehrere Holzverschläge aufgebrochen und durchsucht. Was gestohlen wurde muss noch ermittelt werden.

