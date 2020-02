Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Geilenkirchen (ots)

An einem Wohnhaus am Nachtigallenweg hebelten am 13. Februar (Donnerstag), zwischen 15 und 19.30 Uhr, unbekannte Täter eine Tür auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld, Schmuck und einer Münzsammlung.

