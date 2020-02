Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher im Kindergarten

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Zwischen Dienstag (11. Februar) und Mittwoch (12. Februar) gelangten Unbekannte in einen Kindergarten an der Weilerstraße und durchsuchten die Räume. Was entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell