Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Illegale Müllentsorgung in Brakel - Istrup

Brakel (ots)

Am Dienstag, 28.04.2020, gegen 10:40 Uhr, wurden ein Bettgestell aus Metall und ein Federkern einer Matratze durch zwei Personen in Brakel - Istrup, Gebüsch am Angerweg, illegal entsorgt. Wie ein Zeuge beobachten konnte, nutzten die unbekannten Personen dazu einen weißer Mercedes Sprinter mit einem rumänischen Kennzeichen. Weitere Hinweise zu den unbekannten Müllentsorgern bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /ell

