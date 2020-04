Polizeidirektion Hannover

POL-H: Springe-Alferde: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 461

Hannover (ots)

Am Ostersonntag, 12.04.2020, gegen 16:45 ist ein BMW einer 64-Jährigen auf der Landesstraße (L) 461 an der Kreuzung zur Alte Dorfstraße mit zwei Motorrädern kollidiert. Die beiden Motorradfahrer (29-Jährige und 30-Jähriger) sind dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Biker auf der L 461, von Eldagsen kommend, in Richtung Alferde unterwegs. An der Kreuzung L 461/Alte Dorfstraße fuhr die 64-Jährige mit dem BMW 5er plötzlich von rechts auf die Kreuzung und kollidierte mit beiden Motorrädern (Ducati Diavel 12160 und Kawasaki Z 650). Der vorausfahrende 30-Jährige prallte gegen die Pkw-Front, kam mit seiner Ducati nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf einem Feld liegen. Seine Begleiterin prallte ebenfalls mit ihrer Kawasaki gegen den Stoßfänger des BMW, wurde nach links abgelenkt und prallte gegen eine Seitenschutzplanke eines angrenzenden Feldweges. Der 30-Jährige kam mit schweren Verletzungen in einem Rettungswagen in eine Klinik. Die 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sie wurde ebenfalls schwer verletzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die L 461 an der Unfallstelle bis circa 20:00 Uhr voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 26.000 Euro. Darüber hinaus sucht der Verkehrsunfalldienst Hannover nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Sie werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has

