Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Frontalzusammenstoß hat einen Schwer- und einen Leichtverletzten zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 17.15 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 1000 ein Frontalzusammenstoß mit zwei verletzten Personen. Ein 51-jähriger Fahrer eines Toyota Aygo fuhr von Ehningen nach Dagersheim und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen. Als er gegenlenkte geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem 31-Jährigen. Dieser saß mit seinem sechsjährigen Sohn in einem VW Passat. Der Passat-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber durch Ersthelfer befreit werden. Durch die Kollision wurde der Fahrer des Passats schwer und sein Sohn leicht verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es durch die Unfallaufnahme nicht. Im Einsatz befanden sich zwei Streifenwagen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Böblingen mit sieben Wehrleuten, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie ein Notarztwagen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell