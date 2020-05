Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Baum auf Schulgelände beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bereits zwischen vergangenem Freitag (15. Mai) 20.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen etwa 15 Jahre alten Kastanienbaum, der auf dem Gelände der Blankensteinschule in Steinheim an der Murr steht. Die Rinde der Kastanie wurde rundherum entfernt. Trotz einer Wundbehandlung ist mit dem Absterbend des Baumes zu rechnen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

